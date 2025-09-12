إخلاء وإزالة أدوار مخالفة بعقار آيل للسقوط في الإسكندرية حفاظا على الأرواح

في تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق عقار مخالف مائل للخطر بشارع السيد حسين من الملك حفني بمنطقة المندرة قبلي، نطاق حي المنتزه ثان.

العقار، الذي شُيّد عام 2016 بارتفاع 21 طابقًا رغم أن الترخيص لم يتجاوز التاسع علوي، شكّل تهديدًا مباشرًا للسكان والعقارات المجاورة، بعد أن أثبتت الفحوص الفنية وجود ميل واضح به.

و أوضحت اللجان المختصة أن قرارات إزالة سابقة كانت قد صدرت بحق الأدوار المخالفة، لكن التنفيذ تعثر بسبب إشغال السكان، مع شروع بعضهم في إجراءات التصالح في وقت سابق. وبناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقرار النيابة العامة، تقرر الشروع الفوري في إزالة الأدوار المخالفة بدءًا من العاشر حتى الحادي والعشرين.

وشهدت المنطقة صباح الخميس الماضي بدء عمليات الإزالة بحضور الأجهزة التنفيذية، بعد إخلاء السكان وتوفير المعدات والعمالة اللازمة تحت إشراف رئيس حي المنتزه ثان.

وأكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن الدولة لن تتهاون مع أي عقار مخالف يهدد سلامة المواطنين، مشددًا على أن جميع القرارات الصادرة من لجان الفحص والنيابة العامة تُنفذ على الفور، مع استمرار المتابعة الدورية ورصد أي مخالفات للتعامل معها بالقانون.