إسرائيل تفرج عن 13 أسيرا فلسطينيا بعد اعتقالهم بظروف قاسية



أفرجت إسرائيل، الجمعة، عن 13 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم من قطاع غزة خلال حرب إبادتها الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد احتجاز استمر عدة أشهر في ظروف "قاسية" تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أفرج عن "13 أسيرا عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرق المحافظة الوسطى".

وقالوا إن مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي وسط القطاع، بسبب "حالتهم الصحية الصعبة".

ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تصريحات بشأن أوضاعهم خلال فترة الاعتقال، غير أن أسرى سابقين أقروا بإصابتهم بسوء تغذية جراء سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين، وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون ومعتقلات الاحتجاز.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأضاف النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.