قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، كاظم أبو خلف، إن واحدا من بين كل 5 أطفال في مدينة غزة، شُخّص بسوء التغذية الحاد خلال أغسطس الماضي، موضحا أن مصطلح «سوء التغذية الحاد» يمثل مرحلة خطيرة للغاية تسبق «سوء التغذية الحاد الوخيم أو الخطير»، والذي يعد أعلى درجات سوء التغذية.

وأضاف خلال تصريحات لـ «التلفزيون العربي» مساء الجمعة، أن «بعد هذه المرحلة يأتي الموت حقيقة، وهذا ما يثير لدينا القلق الكبير»، مشيرا إلى دخول 26 ألف طفل فلسطيني في دائرة سوء التغذية الحاد، من بينهم 10 آلاف طفل في قطاع غزة وصل منهم 2400 بالفعل إلى مرحلة «سوء التغذية الحاد الوخيم».

وأكد أن الوضع لا يظهر أي مؤشرات للتحسن ويتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين دخلوا مرحلة سوء التغذية «الحاد الوخيم» بشكل مرعب إلى 23% في شهر أغسطس، مقارنة بـ 12% في يوليو.

ولفت إلى تحذير تقرير «تصنيف الأمن الغذائي» الذي أعلن رسميًا عن وجود مجاعة في مدينة غزة، من زحف المجاعة جنوبًا لتشمل دير البلح وخان يونس إذا استمر الوضع على ما هو عليه، منوها أنها ذات المناطق التي تدفع إسرائيل السكان للنزوح إليها.

ووصف الوضع في غزة بأنه «مقبرة للأطفال»، مستشهدا بحديث إحدى العاملات على الأرض التي وصفت غزة بأنها «مدينة خراب ودمار ويأس وجنائز».

وشدد أن المساعدات موجودة وبوفرة على بعد ساعة أو أقل؛ لكن إسرائيل تمنعها من الدخول، مدللا بإعلان جيش الاحتلال عن خفض دخول المساعدات لمدينة غزة عقب إعلان الأمم المتحدة المجاعة فيها.

ورد على ادعاءات الاحتلال حول «المناطق والمدن الإنسانية»، مؤكدا أنها «كلمة حق يراد بها باطل» و «ذر للرماد في العيون»، مشيرا إلى أن الناس الذين نزحوا جنوبًا لم يجدوا أي مكان يؤويهم، والبعض قرر البقاء تحت الخطر في منازلهم على النزوح مرة أخرى إلى المجهول.