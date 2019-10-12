مقتل شخصين وفقدان 3 جراء الإعصار هاجيبس في اليابان

ضرب الإعصار "هاجيبس" القوي مناطق واسعة من اليابان اليوم السبت، بما في ذلك طوكيو، مخلفا قتيلين على الأقل وفقدان ثلاثة آخرين، وإصابة أكثر من 70 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء كيودو، نقلا عن مسؤولين محليين، بأنه عثر على شخص ميت في شاحنة مقلوبة في مدينة إشيهار، شرق طوكيو، كما أصيب ثمانية أشخاص إثر وصول عاصفة إلى المنطقة، وتسببت في تدمير منزل 12 منزلا وإلحاق الضرر بـ89 منزلا آخر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) في تقرير أن شخصا لقي حتفه وأن شخصين مفقودان في مدينة توميوكا /نحو 120 كيلومترا شمال غرب طوكيو/ بعدما ضرب انهيار أرضي أربعة منازل هناك. غير أنه جرى إنقاذ ستة مواطنين، بحسب التقرير.

وأفادت وكالة أنباء كيودو بأن شخصا فُقد في مدينة جوتيمبا بوسط البلاد بعدما وقع في بالوعة.

وصدرت أوامر لأكثر من 6ر1 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرق ووسط اليابان، بما في ذلك 910 ألف في مدينة كواساكي، حيث جلب الإعصار أمطارا غزيرة ورياحا قوية وأغرق المناطق السكنية في بعض الأجزاء.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا طارئا من سقوط أمطار لسبع مقاطعات، بما فيها طوكيو وشيزوكا، فيما حذروا من حدوث انهيارات طينية وفيضان وارتفاع مناسيب الأنهار.

وفي مؤتمر صحفي، حذر ياسوشي كاجيهارا الذي يرأس قسم التوقعات الجوية بوكالة الأرصاد الجوية، من "هطول أمطار على نحو لم نشاهده من قبل" في تلك المقاطعات.

وحثت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، في مؤتمر صحفي السكان على "حماية أنفسهم" نظرا لأنه "إعصار غير مسبوق" قادم للعاصمة.

وذكرت كيودو أنه منذ أمس الخميس، هطلت أمطار وارتفع مستوى المياه فوق الارض لأكثر من 900 مليمتر في بلدة هاكون تاون، بغرب طوكيو، وفي مدينة إيزو لأكثر من 700 مليمتر.

وقالت شركة "طوكيو الكتريك باور" للكهرباء إن حوالي 278 ألف أسرة انقطع عنها الكهرباء في منطقة "كانتو" ومقاطعة "شيزوكا".

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار السريع في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .

وفي طوكيو، أغلقت المتاجر الكبرى متعددة الاقسام والكثير من المطاعم أبوابها جراء الأثر المتوقع لهاجيبس.

وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، يتحرك هاجيبس نحو الشمال الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة محملا برياح تبلغ قوتها 144 كم/الساعة وزوابع بقوة 198 كم/الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتقع عين الإعصار حول مدينة كواساكي بعدما بلغ الإعصار اليابسة في شبه جزيرة إيزو قبيل السابعة مساء، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة بارتفاع 400 مليمتر فوق الأرض في هوكوريكو و300 مليمتر في شمال شرق اليابان و250 مليمترا في منطقتي كانتو وكوشين بحلول مساء غد الأحد.

وقالت الوكالة إن هاجيبس يمكن مقارنته بالإعصار الذي وقع في عام 1958 الذي ضرب شرق ووسط اليابان مخلفا مقتل أكثر من 1200 شخص.