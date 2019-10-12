غلق 152 مقهى وكافتيريا غير مرخص بـ11 مركز في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الشرطة بشن عددًا من الحملات المفاجئة على المقاهى، والكافتريات؛ وذلك لغلق غير المرخص منها، ومراجعة كافة ترخيصها مع الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 152 كافاتيريا ومقهى بمراكز "فاقوس – ديرب نجم – منيا القمح – صان الحجر – أبو كبير – مشتول السوق – الحسينية – منشأة أبو عمر – الزقازيق – ههيا – بلبيس".

وشدد محافظ الشرقية، في بيان صحفي له اليوم السبت، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتريات غير المرخصة بنطاق المحافظة، مؤكدا استمرار الحملات المكبرة لغلق المقاهى والكافتريات المخالفة، والتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية مما تسبب حالة من الإزعاج في المناطق المقامة بها.