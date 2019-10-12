دراسة: كثرة النوم تصيب بألزهايمر والخرف

الكثير من الناس لا يحصلون على القسط الكافي من النوم، وغالبًا ما يتسبب ذلك في مشاكل صحية عديدة وأمراض مزمنة، لكن على عكس المتوقع أظهرت إحدى الدراسات إلى تسبب كثرة النوم في زيادة المخاطر على صحة الإنسان.

وخلصت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية مرض الزهايمر بلوس أنجلوس، أن النوم لمدة 9 ساعات يوميًا أو أكثر قد يتسبب في الإصابة بمرض الخرف والزهايمر.

فوفقًا لبيان صادر عن الباحث الرئيسي بالدراسة، ألبرتو آر راموس، الأستاذ المتخصص في علم الأعصاب بكلية الطب بجامعة ميامي ميلر، وجدت الدراسة صلة بين النوم لفترات طويلة من الزمن انحفاضا كبيرا في مهارات الذاكرة واللغة، التي تعد علامة مبكرة للخرف والإصابة بمرض الزهايمر.

وشملت الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر على مدار 7 سنوات، أكثر من 5 آلاف و200 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و 75 عامًا من ذوي الأصول الإسبانية، تم اخضاعهم للاختبار المعرفي العصبي في بداية ونهاية الدراسة، بالإضافة لملء المتطوعين استبيانات أسبوعية عن عاداتهم في النوم على مدار سبعة أيام، كجزء من دراسة صحة المجتمع اللاتيني في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة، أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة، كما وجدوا أن الأشحاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضًا، حيث يرى الباحثون أن عدد ساعات النوم الجيدة، للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامً، يجب أن تتراوح من 7-8 ساعات.

وبالرغم من إيضاح الباحثون عدم تأكدهم من أسباب ارتباط النوم كثيرًا بالإصابة بالخرف، لكنهم أفادوا أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف عادة ما يعانون من اضطرابات في دماغهم تعزز النوم الطويل.

وتوصل العلماء إلى أن مهارات التعلم لدى المشاركين الذين ينامون لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة، انخفضت بنسبة 22%، وانخفضت طلاقة الكلام لديهم بنسبة 20%، كما انخفضت الذاكرة لديهم بنسبة 13%.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، يرتبط النوم المفرط بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.