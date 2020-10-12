 نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق - بوابة الشروق
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نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:48 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:48 م

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، يرافقه أعضاء لجنة المتابعة الفنية للمراكز التكنولوجية، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور عامر عوض رئيس الحي، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP.

 

وتفقد القاضي سير العمل بالمركز وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والتي تضم أعضاء من إدارتي التفتيش والمتابعة، سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة.

 

ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمركز، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.

 


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