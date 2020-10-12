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وصول أول سفينة شحن من الإمارات إلى ميناء حيفا مباشرة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 10:18 ص

وصلت إلى ميناء حيفا، صباح اليوم الاثنين، أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، وذلك نقلًا عن الموقع الإلكتروني لهيئة البث الإسرائيلي «مكان».

وذكرت الهيئة، أن هذه الرحلة ستتحول مستقبلا إلى خط بحري أسبوعي بين البلدين، موضحة أن سفينة الحاويات MSC Prais تبحر على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، شهد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.


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