اليونان: أنشطة تركيا في شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة

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أكدت الخارجية اليونانية، أن الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين.

وقالت في بيان اليوم الاثنين: "إصدار تركيا إخطار نافتيكس جديد غير قانوني لإجراء عمليات مسح غير قانونية جنوب (جزيرة) كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 6.5 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".

وأصدرت تركيا إخطارا جديدا للبحارة "نافتيكس" بقيام سفينة "الريس عروج" بعمليات مسح سيزمي جديدة شرقي البحر المتوسط. ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فإن السفينة ستقوم بمهامها بداية من اليوم وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وطالبت الوزارة اليونانية تركيا بالتراجع الفوري عن قرارها.

وشددت على أن اليونان ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية.