السجن 6 أعوام لمتهمين بحيازة ربع كيلو هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سيد الشرقاوي، اليوم الاثنين، كلا من "أ.إ.ز"، 29 عامًا، عاطل، و"م.ح.ي"، 25 عامًا، سمكري سيارات، بالسجن 6 أعوام؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما ربع كيلو هيروين، وذلك في القضية رقم 10009 لسنة 2020 جنايات ثالث المنتزه.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "هيروين"، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات قيام المتهمان، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته 133 لفافة لمخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



وأضافت التحقيقات، أنه وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته على 299 لفافة لذات المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة، التي تزن قرابة ربع كيلو جرام، بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهما.



وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب إسماعيل، ومحمد حسن منيع، والحسيني عطا، وأمانة سر السيد البتانوني، وحسين سليم.