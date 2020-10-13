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مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مسلح على حانة في السلفادور

مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:50 م

قالت الشرطة في السلفادور، اليوم الاثنين، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون على حانة في ذلك البلد الواقع بأمريكا الوسطى.

وذكرت وسائل الإعلام أن صاحب الحانة كان من بين الذين لقوا حتفهم عندما دخل 3 رجال مسلحين إلى الحانة في العاصمة سان سلفادور أمس الأحد وفتحوا النار في صمت على مجموعة تلعب الدومينو.

وأفادت الأنباء بأن أحد الضحايا هو عامل فى ساحة قريبة للخردة حاول الهرب.

وقالت الشرطة إن أحد الضحايا له صلات بإحدى العصابات العديدة فى السلفادور، وإنه تم القبض على مشتبه به.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي 13 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف أمس الأحد وحده فى السلفادور، وهي الدولة التي شهدت أعلى معدل للقتل في العالم في السنوات الأخيرة.

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