السعودية تسجل 25 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 348 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد–19" في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 339615 حالة، بزيادة 348 حالة عن عدد الحالات المسجلة أمس الأحد.



وأضافت أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الكلي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5068 حالة وفاة.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 509 حالات تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 325839 حالة، 96 بالمئة من إجمالي الإصابات المسجلة.