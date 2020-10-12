الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلي للإعلام

تقدم النادي الأهلي بشكوي إلي المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر علي طول الخط.

و استفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد و لوائح المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لاغراض شخصية تهدف إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لامور سلبية غير موجودة علي ارض الواقع.

وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام والذي تعد مهمته الاولي منع بيع الهواء فضلا عن الحفاظ علي قواعد الاخلاق وعدم الخروج عن النص و الالتزام بالاكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.