اليونان: انخفاض أعداد المهاجرين خلال عام 2020

قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، اليوم الاثنين، إن تدفق المهاجرين واللاجئين إلى اليونان تراجع بصورة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف ميتاراكيس، أنه وصل نحو 12 ألفًا و300 لاجئ ومهاجر، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 73% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، عندما عبر نحو 45 ألف شخص الحدود.

وأوضح أن عدد طلبات اللجوء التي تم رفضها أو قبولها ارتفع بنسبة 82%، ويوجد 3150 لاجئًا في انتظار نقلهم لدول أوروبية أخرى.

وكان رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تولى منصبه في يوليو العام الماضي، وتعهد بتشديد القيود على الحدود، وخلال هذا العام، اشتبكت الشرطة اليونانية مع المهاجرين أثناء محاولتهم العبور من تركيا، كما بدأت قوات خفر السواحل في القيام بدوريات مكثقة في مسارات المهاجرين في البحر.