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السعودية تسجل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:21 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339 ألفًا و615 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى تسجيل 25 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5068.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 509 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 325 ألفًا و839.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.

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