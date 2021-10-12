رئيس وزراء لبنان يشهد توقيع عقد تطوير ميناء طرابلس مع المقاولون العرب

شهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي.

شارك في حفل التوقيع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والمديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي، ونقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب، ومدير ميناء طرابلس أحمد تامر ورئيس دار الهندسة مروان قبرصلي ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، سيد فاروق.

ووقع الاتفاقية كل من الجسر وحازم عبد الغفار، ممثلا شركة المقاولين العرب، منفذة المشروع الممول من البنك الإسلامي بمبلغ 87 مليون دولار.