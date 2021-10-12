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بلغ العجز التجاري في تونس 9. 11 مليار دينار تونسي (2. 4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما كشفت عنه بيانات المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء.

وكشف البيانات عن تطور الصادرات بنسبة 22 % مقابل 21 % للواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي شهد ركودا بسبب القيود التي فرضها وباء كورونا.

وبلغ العجز التجاري 9. 11 مليار دينار، مقابل 1. 10 مليار دينار تونسي (5. 3 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من 2020.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات شهدت تحسنا بـ6. 0 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 7. 73 %.