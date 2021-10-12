الصين : مقتل وفقدان 18 شخصا جراء أقوى فيضان خريفي بمقاطعة شانشي

قتل 15 شخصا وفُقد 3 آخرون في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، نتيجة العواصف المطيرة المستمرة.

وقالت الحكومة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إنه خلال الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الجاري، شهدت منطقة شانشي الصينية، أقوى فيضان خريفي تم تسجيله، حيث أثر هطول الأمطار المستمر على ما يقرب من 1.76 مليون مواطن في 76 منطقة على مستوى المحافظة في جميع أنحاء المقاطعة، وتم إجلاء 120100 شخص.

وأضافت أن حوالي 238460 هكتارا من المحاصيل قد تضررت، وانهار 37700 منزل أو تضرر بشكل خطير، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 5.03 مليار يوان (حوالي 780 مليون دولار أمريكي).