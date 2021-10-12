القوى العاملة بالشيوخ تناقش قانون العمل الجديد

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب عبدالخالق عياد رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وأكد وزير القوى العاملة، أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة.

وأوضح أنه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

من جانبه أشاد المهندس عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، وأن يكون صالحا للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.