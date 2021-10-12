الإمارات: حالة وفاة و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2115 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 738 ألفا و26 حالة.

وذكر البيان، أن 174 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 731 ألفا و469 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 350 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.