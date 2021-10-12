محافظ مطروح: متابعة استكمال أعمال مد شبكات البنية التحتية بالمحافظة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعاً موسعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية واستكمال أعمال مد شبكات البنية التحتية بعدد من المناطق للتيسير على المواطنين.

وتم مناقشة الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية ومراجعة تغطية الكابلات الكهربائية بعد تحويلها إلى أرضية، ومراجعة شبكة خطوط مياه للبدء في رصف شارع الإمام مالك، حتى نادي الطلائع كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية حتى نهاية الشارع فور الانتهاء من مد جهاز مشروعات الصرف الصحي لتوسعاته الجديدة للتيسير على المواطنين واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال أعمال الجزء المتبقي من الشارع مع مراعاة استيعاب الخطط المستقبلية بالمنطقة.

ووجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس المدينة وشركة المياه، والصرف الصحى لمراجعة أعمال شبكة الصرف الصحى بمنطقة عزبة "الحاج علي"؛ لحل كل العقبات مع ربطها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ مطروح، شركة الكهرباء بمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين استقرار التيار الكهربى بمدينة سيوة مع استيعاب زيادة الأحمال، وسرعة الانتهاء من تغطية كابلات الكهرباء بالجزيرة الوسطى، وصولا إلى محطة رفع الصرف الصحى بالكيلو 8، والتنسيق مع إدارة المرور المركزى لمرور الكابل عبر الطريق الدولي الساحلي.

ووجه بسرعة الانتهاء من توسعة شارع الإذاعة مع إزالة جزء من السور وفقا للتنسيق المسبق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتيسير الحركة المرورية مع ازداوج الشارع للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات بالمنطقة.