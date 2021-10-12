 الفلبين: مقتل 9 جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة بسبب العاصفة كومباسو - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الفلبين: مقتل 9 جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة بسبب العاصفة كومباسو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 8:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 8:50 ص

 أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين اليوم الثلاثاء أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية كومباسو.

وقال ريكاردو جالاد، المدير التنفيذى للهيئة، إنه تم الإبلاغ عن فقدان 11 شخصا في حوادث مختلفة في الأقاليم المتضررة .

وأوضح جالاد أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية منفصلة في إقليم بنجيت شمالي البلاد، حيث مازال ستة أشخاص في عداد المفقودين .

وغرق خمسة أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في إقليم كاجايان المجاور وإقليم بالاوان غربي البلاد. وأضاف أن خمسة آخرين فقدوا في الفيضانات فى بالاوان وإقليم ايلوكوس نورتي شمالا.

ومن المتوقع أن تترك العاصفة كومباسو الفلبين اليوم الثلاثاء وتتجه إلى هاينان بالصين.

ويضرب الفلبين ما متوسطه 20 إعصارا استوائيا كل عام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك