ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في نهر شمال الصين إلى 13 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمقاطعة خبي في شمال الصين إلى 13 شخصا.

وذكرت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية، أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصا؛ سقطت من أعلى جسر في نهر هوتوه، مشيرة إلى أن تم إنقاذ 37 شخصا، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وحث وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجى، أجهزة الأمن العام المحلية على مواصلة أعمال الإنقاذ والبحث في سبب الحادث وقال تشاو إن المسؤولين سيخضعون للمساءلة.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أن سائق الحافلة تجاهل التحذيرات بعدم محاولة عبور الجسر الذي كاد أن تغطيه مياه الفيضانات، وأظهر مقطع فيديو تم نشره على شبكة الإنترنت أشخاصا فوق الحافلة التي غمرتها المياه.