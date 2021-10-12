 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في نهر شمال الصين إلى 13 شخصا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في نهر شمال الصين إلى 13 شخصا

أرشيفية
أرشيفية
بكين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:32 ص

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمقاطعة خبي في شمال الصين إلى 13 شخصا.

وذكرت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية، أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصا؛ سقطت من أعلى جسر في نهر هوتوه، مشيرة إلى أن تم إنقاذ 37 شخصا، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وحث وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجى، أجهزة الأمن العام المحلية على مواصلة أعمال الإنقاذ والبحث في سبب الحادث وقال تشاو إن المسؤولين سيخضعون للمساءلة.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أن سائق الحافلة تجاهل التحذيرات بعدم محاولة عبور الجسر الذي كاد أن تغطيه مياه الفيضانات، وأظهر مقطع فيديو تم نشره على شبكة الإنترنت أشخاصا فوق الحافلة التي غمرتها المياه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك