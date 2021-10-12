بيراميدز يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد من مواجهة بطل تنزانيا في الكونفدرالية

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أسباب استبعاد عبد الله السعيد قائد الفريق، من رحلة تنزانيا لخوض مواجهة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المنيري، إن عبد الله السعيد يعاني من شد في عضلة السمانة تعرض له خلال مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام نظيره الليبي في إطار تصفيات كأس العالم بقطر، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وشدد طبيب بيراميدز على أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر منح راحة للاعب واستبعاده من رحلة تنزانيا خاصة بعد خوضه مباراتين أساسيًا مع المنتخب في أقل من 72 ساعة من بينهما مباراة على ملعب نجيل صناعي، وتقرر تجهيزه لمواجهة الإياب بالقاهرة وانطلاقة بيراميدز في الدوري أمام مصر المقاصة.

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدا لخوض مباراة الذهاب في دور ال٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.