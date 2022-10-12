روسيا تبدأ حملة لتجنيد جنود نظاميين من السجون

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أفاد نشطاء الحقوق المدنية والتقارير الإعلامية، بأنه بعد أن تم تجنيد سجناء لقوات المرتزقة الروسية، يتحول الجيش الروسي النظامي الآن إلى المُدانين لتجنيد جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا.

وذكرت البوابة الإخبارية الاستقصائية المستقلة فازني استوري (قصص مهمة) "منذ بداية سبتمبر، بدأت وزارة الدفاع تجنيد مدانين".

وتحدث الموقع الروسي الذي ينتقد الكرملين، عن زيارات من جانب الجيش لمجمعات سجون في منطقة ريازان بالقربب من موسكو وفي ستافروبول في شمال القوقاز.

وكان نشطاء الحقوق المدنية من منظمة "جولاجو دوت نت" قد تحدثوا سابقا عن محاولات تجنيد في منطقة نيجني نوفجورود.

وتعمل جماعة المرتزقة "واجنر" التي يمولها يفجيني بريجوزين وهو أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، على تجنيد السجناء لاستخدامهم في أوكرانيا منذ الصيف.

ويظهر مقطع مصور نشر على شبكات التواصل الاجتماعي بريجوزين نفسه أمام سجناء وهو يتعهد بأنه سوف يتم الإفراج عنهم من السجن في حال التزموا بالعمل كمرتزقة في أوكرانيا لستة أشهر.

وبحسب بوابة فازني ستوري، فإن جنرالات الجيش النظامي وعدوا أيضا السجناء بالإفراج عنهم بعد العملية.

وتردد أنه سوف يتم الاستعانة بالسجناء السابقين في وحدة خاصة تسمى "العاصفة".