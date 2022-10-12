وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة سويسرا في مصر تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، مع سفيرة سويسرا في مصر إيفون باومان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الوزير أكد على الترحيب بالتعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات السويسرية، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

واستعرض الوزير -خلال اللقاء- عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشركات التابعة وبها فرص استثمارية متاحة أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، للشراكة بآليات عديدة في قطاعات وأنشطة متنوعة، وذلك إيمانًا بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي.

بدورها، أكدت السفيرة حرص بلادها على تعزيز استثماراتها في مصر، التي تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسري، خاصة أنها تمثل نافذة وقاعدة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية.

وأثنت باومان على الثقة في الشركات السويسرية، والتعاون مع عدد منها في توريد ماكينات حديثة ضمن المشروع الضخم الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات الغزل والنسيج، والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.