رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيري لطلاب كلية الطب البيطري

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افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، معرض الملابس الخيري والذي نظمته كلية الطب البيطري، بالتعاون مع أندية روتاري وروتراكت كايرو نورث، ونادي روتاري جاردن سيتي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، ورؤساء وأعضاء الأندية المشاركة في المعرض الخيري.

وتفقد رئيس الجامعة، ومرافقوه معروضات المعرض الذي ضم ملابس وأحذية مختلفة الأنواع وتباع بأسعار رمزية؛ وذلك بهدف التخفيف عن كاهل طلاب الكلية وأسرهم.

وأكد سوسة، أن المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل الاجتماعي التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها المجتمعية.

وأوضح أن الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أشكال الدعم لأبنائها الطلاب، مشيدا بجودة الملابس والأسعار المعروضة، والتي تتناسب مع الطلاب والطالبات.