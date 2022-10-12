لوسي عن الجيل الجديد من الراقصات: بيمسكوا سلك عريان ودخلوا الجمباز في الرقص

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تحدثت الفنانة لوسي، عن الجيل الجديد من الراقصات وتحجديدا لورديانا وصوفينار وأوكسانا.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، إن هذا الجيل يقدم استعراض عضلات، معتبرة أنهن أدخلن الجمباز في الرقص الشرقي.

وأضافت - ساخرة مما يقدمن من رقصات شرقية: "عاملين زي اللي مسك سلك كهرباء عريان"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أغلبهن تجدن الرقص.

ولفتت إلى أن هؤلاء الراقصات حصلن على التدريب لديها ولدى الراقصتين فيفي عبده ودينا، مشيرة إلى أنهن أصبحن الآن مدرسات رقص.

وأكّدت أنها لا تبدي امتعاضا من وجودهن باعتبار أن الرقص الشرقي في مصر بدأ بالأجنبيات.