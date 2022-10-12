 إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أسوان - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 6:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:03 م
وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارًا بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك