إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارًا بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.