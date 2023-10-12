 الجيش الإسرائيلي: منظومة باتريوت أطلقت صاروخ اعتراض في سماء صفد عن طريق الخطأ - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي: منظومة باتريوت أطلقت صاروخ اعتراض في سماء صفد عن طريق الخطأ

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 5:20 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن منظومة باترويت أطلقت الصاروخ الاعتراضي في سماء صفد عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته بمنصة «إكس»: «أُطلق قبل قليل صاروخ اعتراض في منطقة الشمال بعد رصد في سماء البلاد، حيث اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوبة معادية والاعتراض كان كاذبًا».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت قبل قليل، بإطلاق صاروخ اعتراض من نوع «باتريوت» في منطقة صفد.

ولفتت إلى إطلاق صاروخ باتريوت على هدف مشبوه، في أجواء منطقة صفد بالجليل الأعلى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك