الجيش الإسرائيلي: منظومة باتريوت أطلقت صاروخ اعتراض في سماء صفد عن طريق الخطأ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن منظومة باترويت أطلقت الصاروخ الاعتراضي في سماء صفد عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته بمنصة «إكس»: «أُطلق قبل قليل صاروخ اعتراض في منطقة الشمال بعد رصد في سماء البلاد، حيث اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوبة معادية والاعتراض كان كاذبًا».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت قبل قليل، بإطلاق صاروخ اعتراض من نوع «باتريوت» في منطقة صفد.

ولفتت إلى إطلاق صاروخ باتريوت على هدف مشبوه، في أجواء منطقة صفد بالجليل الأعلى.