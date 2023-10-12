قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، إن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، هو من أمر بشن الهجمات التى نفذتها الحركة السبت الماضي على إسرائيل، متعهدا باستهدافه هو وباقي قادة الحركة، بحسب قوله.

كما اعترف هاليفي، بأن قوات الأمن أخطأت لعدم قدرتها على منع الهجوم، ووعد باستخلاص الدروس، قائلا: "سنتعلم ونحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، قالت إسرائيل إنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت، اليوم الخميس، أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وحولتها إلى أكوام من التراب.

ونقلت الوكالة عن سكان من منطقة أبراج المخابرات، أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت على الأقل 8 أبراج سكنية تضم 352 شقة، بالإضافة إلى أكثر من 40 منزلا وبناية سكنية، بقصف عنيف وأطنان من المتفجرات والصواريخ التي ضربت المنطقة.

ونزحت مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتها بحثا عن مأوى مفقود في غزة، بعد انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.