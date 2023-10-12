هيومن رايتس: طرفا الصراع في غزة يرتكبان جرائم حرب مكتملة الأركان

قال متحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش، إن طرفي الصراع في قطاع غزة ارتكبا جرائم حرب مكتملة الأركان في القتال الدائر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وأبلغ المتحدث أحمد بن شمسي، وكالة أنباء العالم العربي "AWP"، بأن المنظمة الحقوقية تعمل حاليا على رصد انتهاكات قوانين الحرب في غزة، سواء تلك التي ارتكبتها حركة حماس أو السلطات الإسرائيلية.

واتهم بن شمسي، حركة حماس بقتل واختطاف واحتجاز مدنيين كرهائن، كما اتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف بنايات مدنية وبطريقة تبدو عشوائية.

وأضاف: "قانون الحرب يقول بوضوح إنه يجب التفريق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ومن الواضح أنه لم يكن هناك تفريق بينهما يذكر من قبل القوات الإسرائيلية".

كانت منظمة هيومن رايتس واتش، نشرت بيانا أدانت فيه "القتل المتعمد" للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت الطرفين لاحترام القانون الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ما لا يقل عن 1100 في غزة والضفة الغربية؛ جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل ردا على الهجوم المباغت الذي نفذته فصائل فلسطينية فجر السبت الماضي.

وفي المقابل، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية.

- نوايا إجرامية

انتقد "بن شمسي"، بشدة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي تحدث فيها عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، معتبرا أن هذه التصريحات تحمل نوايا إجرامية وتحرمها قوانين الحرب.

وأضاف: "المتحدث باسم المنظمة الحقوقية وزير الدفاع الإسرائيلي قال بوقاحة شديدة إنه مستعد لفرض حصار شامل على غزة"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية باستخدام هذا التصريح كدليل على توافر النية الإجرامية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قوله يوم الاثنين الماضي، إنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود.

وأمس الثلاثاء، ذكر غالانت، أن الجيش سينتقل إلى الهجوم الشامل على قطاع غزة، لافتا إلى أن القطاع لن يعود أبدا كما كان.

- المهمة ليست سهلة

وأشار المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش، في حديثه إلى أن مهمة المنظمة هي توثيق الانتهاكات والتنديد بها وفضحها على صعيد الرأي العام الدولي.

وأضاف أن المنظمة تعمل على إيصال رسالتها إلى الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل، بإعادتها مرارا وتكرارا وبدون ملل في وسائل الإعلام الدولية، وبكل ما أتيح لها من قوة.

لكنه أقر بأن المهمة ليست سهلة، خاصة وأن إسرائيل لديها مساندة أوتوماتيكية من طرف الدول الكبرى والعظمى، ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهي غالبا ما تغض الطرف عن الانتهاكات المتتالية التي تقوم بها إسرائيل.

وتعهد بن شمسي، بمواصلة التنديد بكل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل، لكنه شدد على أن المنظمة تلتزم الحياد التام وليست مع طرف ضد الطرف الآخر كي تحافظ على مصداقيتها.

وتابع أن المنظمة لديها وسائل مختلفة لرصد انتهاكات قوانين الحرب في قطاع غزة، وهذه الوسائل تشمل التواصل مع أشخاص في الميدان، والاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص الصور عبر الأقمار الاصطناعية، وتختلف هذه الوسائل حسب نوعية الانتهاك.