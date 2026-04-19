البلغاريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

يتوجه ناخبو بلغاريا إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في تصويت مبكر، وتشير استطلاعات الرأي إلى تصدر تحالف بلغاريا التقدمية الجديد بقيادة الرئيس السابق رومن راديف.

وينظر إلى راديف على أنه صديق لروسيا، ويحصل تحالفه في استطلاعات الرأي على ما يصل إلى 34 % من الأصوات، لكنه بعيد تماما عن الأغلبية. وهذا يعني على الأرجح مرة أخرى محادثات ائتلافية وجمودا محتملا.

وكان قد استقال من منصب الرئيس في يناير للمشاركة في الانتخابات المبكرة. وسعى خلال الحملة الانتخابية إلى تقديم نفسه كمقاتل ضد الفساد.

وفي مقابلة تلفزيونية قبل نهاية الحملة، قال راديف إنه إذا ترأس حكومة بلغاريا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) فإنه لن يسهم ماليا في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنه لن يعرقل القرارات المتعلقة بها.

وتأتي الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات فقط في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد الفساد واستقالة حكومة ائتلافية موالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء روزن جيليازكوف في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المتوقع حاليا أن يصبح التحالف المحافظ جيرب-إس دي إس، الذي كان يحكم حتى ذلك الحين، ثاني أكبر قوة سياسية بنسبة تقارب 20%، وفقاً للتوقعات.

ويتوقع دخول خمسة أحزاب على الأقل إلى البرلمان الجديد في صوفيا عقب الانتخابات، التي تعتمد نظام التمثيل النسبي.

ووسط شكوك حول تلاعب بالانتخابات، فعلت الحكومة المؤقتة أنظمة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل والتدخل الأجنبي.