ولي العهد السعودي والرئيس التركي يبحثان هاتفيا التصعيد في غزة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.

كما أكد موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

من جانبه ، قال الرئيس أردوغان خلال الاتصال إن "تركيا بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الهجمات"،بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وأضاف: "لا يمكن قبول قصف التجمعات السكنية المدنية، ومن الأهمية قيام دول المنطقة ببعث رسائل بناءة لإنهاء الاشتباكات".

كان أردوغان وصف القصف الإسرائيلي لغزة بـ "المذبحة"

وتشن إسرائيل منذ يوم السبت الماضي هجمات جوية غير مسبوقة ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى" التي تضمنت إطلاق صواريخ واقتحامات عبر الحدود إلى داخل جنوب إسرائيل.