وليد جنبلاط لبايدن: هل ستترك الشعب الفلسطيني يحترق بالقنابل الإسرائيلية؟

وجه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثه على رؤية الصورة في الصراع بين غزة وإسرائيل من جانبيها.

وكتب جنبلاط عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، في تعليق على منشور للرئيس الأمريكي: "لكن سيد بايدن، أنت ترى جانبا واحدا فقط من الصورة لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصل بك بالأمس، ماذا عن الشعب الفلسطيني، وماذا عن غزة، أكبر معسكر اعتقال في العالم، هل ستتركهم ليحرقوا بالقنابل الإسرائيلية؟."

وأضاف جنبلاط: "يؤسفني أن أكون صريحًا أو قاسيًا ولكن يجب أن أخبرك بالحقيقة. تتذكر أننا التقينا منذ فترة طويلة، ويجب عليك الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف هذا الهبوط إلى الجحيم. الحل الوحيد هو التسوية السياسية،"، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، الللبنانية.