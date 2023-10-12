أونروا تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، بتوفير 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة.

وقالت أونروا، في بيان، إن هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

وصرح المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني بأن "المساعدات للمدنيين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية، وأعني هنا الماء والغذاء والدواء".

وقال لازاريني إن "من الأمور الملحة للغاية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية إلى جميع المدنيين".

كما ناشد المانحين بزيادة دعمهم المالي، مؤكدا دعم الدعوات الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف للعنف في كل مكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن مقتل أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس طوفان الأقصى.