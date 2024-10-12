حزب الله لسكان شمال إسرائيل: منازلكم تحت مرمى صواريخنا

حذّر حزب الله، سكان مناطق شمال اسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.

واتهم الحزب، في بيان، جيش الاحتلال بأنه يتخذ منازل في بعض مناطق شمال إسرائيل مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء سكنية في مدن كبرى مثل حيفا وطبريا وعكا

وأضاف أن هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية للحزب. وحذّر السكان من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه رصد طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن دوت صفارات إنذار في وسط إسرائيل، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف في بيان، أنه اعترض طائرة مسيرة وأنه جرى رصد الطائرتين منذ لحظة عبورهما الحدود اللبنانية.

لكن الجيش والشرطة في إسرائيل، قالا في بيانين منفصلين، إن مبنى في مدينة هرتسليا تعرض لبعض الأضرار.