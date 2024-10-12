تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، بعد غد الإثنين، في تمام الواحدة ظهرا، حوارا مفتوحا مع السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو.

وقال حسين الزناتي، وكيل النقابة ومقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية، إن السفير الروسي سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة في "غزة ولبنان وليبيا والسودان"، والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل ما يمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن في المنطقة يحتاج إلى مزيد من الاطلاع على مواقف الدول المؤثرة في العالم ومتغيراته ومن بينها روسيا كواحدة من القوى الدولية المؤثرة في العالم، متابعًا: "من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة وهو ما جعل لجنة الشئون الخارجية بالنقابة تنظم هذا اللقاء.

وقال "الزناتي"، إن من قام بالإعداد لهذا اللقاء هو الزميل الصحفي أبو الحسين غنوم، وأنه سيقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.