تشكيل الأهلي 2009 لمباراة الزمالك في قمة بطولة الجمهورية

أعلن محمد عبد الوهاب، المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2009، تشكيل فرؤقه لمباراة القمة أمام الزمالك، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويمتلك أهلي 2009 في رصيده 9 نقاط، بعدما فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

خط الدفاع: عمر عبد العزيز، محمد حمدي قمر، محمد عماد، سيف تامر.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم، مصطفى فرج، سيف كريم، محمد أيمن.

خط الهجوم: يحيى وائل، خالد يحيى.