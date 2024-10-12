المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم استئصال في جباليا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيدًا من أصل 285 شهيداً قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية.

وأضاف في بيان، مساء السبت، أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويتركب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء.

وأشار إلى أنه في إطار ذلك يعمل جيش الاحتلال على القضاء بشكل كامل على المنظومة الصحية من خلال إخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة وإطلاق النار عليها بشكل مباشر.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال استهدف كل القطاعات الحيوية شمال غزة ويسعى إلى تحويل محافظة شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار تحقيق خطته بتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع: «ما تتعرض له جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية، ومطلوب من المجتمع الدولي وقف هذه المهزلة الإنسانية».

ودان المكتب، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر ضد الشعب الفلسطيني في جباليا وشمال قطاع غزة، داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسئولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة استهداف وقتل المدنيين في جباليا وشمال غزة، وخاصة قتل الأطفال والنساء.

وختم قائلًا: «نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة».