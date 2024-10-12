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رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل إلى بيروت

د ب أ
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 11:15 ص

وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال قاليباف، لدى وصوله إلى بيروت: "جئت إلى بيروت بدعوة من السيد نبيه بري لأنقل رسالة من قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني إلى الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية" بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث كان في استقباله على أرض المطار النائب محمد خواجة ممثلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب حسن عز الدين.

وطبقا لموقع (النشرة) اللبناني، "سيلتقي قاليباف رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

ويغادر قاليباف، بيروت مساء اليوم متوجها إلى جنيف بعد لقائه المسئولين اللبنانيين للمشاركة في قمة الاتحاد البرلماني الدولي والتي ستبدأ غدا.


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