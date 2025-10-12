استعدادات مكثفة بجنوب سيناء لانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

تشديدات أمنية وإسعاف جوي ومستشفى ميداني داخل قاعة المؤتمرات وطوارئ بالمستشفيات

تشهد محافظة جنوب سيناء، حالة من الاستنفار الأمني، تزامنًا مع انعقاد القمة الدولية بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، والمقرر أن تنطلق غدًا الاثنين، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتزينت ميادين مدينة شرم الشيخ ومحيط قاعة المؤتمرات وخارجها بأعلام الدول المشاركة في القمة، كما جرى تخطيط الطرق، وظهور مدينة السلام بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها كمدينة سياحية تستقبل المؤتمرات العالمية الكبرى.

وتضمنت حالة الاستنفار إجراءات أمنية مشددة على كافة مداخل ومخارج المحافظة بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالكمائن، ونشر دوريات بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأكد مصدر أمني، أنه تم نشر قوات لإحكام السيطرة الأمنية داخل المدقات والدروب الجبلية لمنع تسلل عناصر تخريبية، وتمشيط مناطق صحراوية واسعة النطاق بصحراء وسط سيناء، بجانب تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لدولية بالمحافظة، والداخلية بمدينة شرم الشيخ، والتأكد من كفاءة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة التي تغطي كافة قطاعات المدينة.

وأوضح المصدر، وجود إجراءات أمنية مشددة لجميع الوافدين للمحافظة أو مغادريها، بداية من نفق لشهيد أحمد حمدي حتى مدينة طابا، من خلال تفتيش المغادرين والوافدين للمحافظة على أعلى مستوى، وفحص هويات الركا، وذلك عبر الكمائن الثابتة والمتحركة، بجانب تكثيف التأمين في محيط قاعة المؤتمرات، وتأمين الوفود المشاركة على أعلى مستوى.

كما أشار مصدر طبي، إلى أنه جرى إلغاء الأجازات للأطقم الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى شرم الشيخ الدولي بشكل خاص، وكل المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة بشكل عام، تزامنًا مع انعقاد القمة الدولية.

وأضاف أنه جرى إقامة مستشفى ميداني داخل قاعة المؤتمرات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير مسعفين وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى بها، بجانب تمركز سيارات إسعاف في محيط القاعة.

ولفت إلى أنه جرى إعداد خطة تأمين طبي متكاملة، تشمل الدفع بسيارات إسعاف إضافية من خلال دعم مستشفى شرم الشيخ الدولي بفرق طبية بكل التخصصات الطبية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي طارئ.

وتابع: كما جرى توفير طائرات الإسعاف الجوي للتعامل مع الحالات الحرجة ونقلها عند الحاجة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية، لتواصل الفوري والمستمر مع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الأحداث على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، لضمان أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد الطبي على مدار فترة انعقاد القمة الدولية.