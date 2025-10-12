توروب يحضر مباراة مصر أمام غينيا بيساو

أكد الإعلامي، أحمد شوبير أن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي سيحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، المُقرر إقامتها لحساب منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: "أسرة ييس توروب وصلت إلى القاهرة، في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "توروب طلب أن يتواجد في استاد القاهرة اليوم لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة نسّق إجراءات حضوره، كي يتعرف على الأجواء، ويتابع فرحة الجماهير المصرية، بالإضافة لمتابعة لاعبي الأهلي".

وتابع: "توروب سيحضر معه في المباراة، كل من، ييس توروب، وعادل مصطفى، المدرب المساعد في الجهاز الفني، وهذه لفتة جميلة".

وأكمل: "هناك حالة ترحاب شديدة جدًا لدى جمهور الأهلي بالمدرب الجديد، الدنماركي، ييس توروب، وسعداء جدًا بهذا التعاقد".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "لم تكن هناك سعادة من جانب جماهير الأهلي بعد التعاقد مع الإسباني، خوسيه ريبييرو، لكنهم ساندوا قرار مجلس الإدارة".