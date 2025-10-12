نبيل فهمي: يجب أن تكون الدول العربية منتجة للذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمة له

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن التكنولوجيا والمعلومات أصبحت عنصرًا أساسيًا في القوة الحديثة، مشيرًا إلى أنه طرح خلال عمله الدبلوماسي فكرة إنشاء قسم خاص بالتكنولوجيا في وزارة الخارجية، بهدف متابعة تطوراتها وتأثيرها على العلاقات الدولية وصنع القرار السياسي.

وأوضح فهمي، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي الذي أذيع عبر شاشة القناة الأولى مساء السبت، أن النظر إلى المستقبل أصبح ضرورة حتمية، خاصة في ظل أن 65٪ من سكان الشرق الأوسط تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهو جيل يبحث عن النتائج السريعة ويتنافس في سوق عالمي مفتوح عبر الإنترنت، مؤكدًا أن من لا يستعد للمستقبل سيواجه مشكلات حقيقية.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة أن تكون الدول العربية منتجة للذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمة له، معربًا عن سعادته باتجاه بعض الدول الخليجية للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا أن نجاح هذه المشاريع يحتاج إلى الكوادر المصرية بخبراتها وتنوعها.

وتحدث فهمي عن أهمية البناء والتعاون العربي المشترك، موضحًا أن العمل العربي يجب أن تكون له نتائج عملية تنعكس على بناء المؤسسات الوطنية في كل دولة، لأن التعاون الحقيقي يقوم على تحقيق عائد مشترك، وليس على الشعارات فقط.

وأضاف أن مصر مثال على الدولة القادرة على الصمود، قائلًا: "لا توجد دولة في الشرق الأوسط تحملت ثورتين في عامين ونصف سوى مصر، لأنها تمتلك مؤسسات قوية وهوية وطنية راسخة".

وأكد فهمي أن أي معادلة خارجية ناجحة يجب أن تعتمد على 30% من القدرات الوطنية الذاتية، و30% من العلاقات الإقليمية، و40% من العلاقات الدولية، موضحًا أن الدول التي تفتقر إلى توازن هذه المعادلة تفقد قدرتها على اتخاذ القرار المستقل.

وأشار إلى أن جهود وقف إطلاق النار الأخيرة في المنطقة تمت بفضل عمل إقليمي منسق بدعم دولي، مؤكدًا أن الأساس لأي تطور حقيقي هو تطوير أسلوب التفكير العربي، مضيفًا: "لا يجب أن نقلل من قيمة الوضع العربي، ولا أن نستخف بحجم التحديات التي نواجهها".