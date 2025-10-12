إعلام القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية وإدارة استمرارية الأعمال

عميد كلية الإعلام: حصول الكلية على 3 شهادات الأيزو نتاج جهد جماعي لمنتسبي الكلية ويمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على الأيزو في 3 أنظمة وهي: نظام جودة الجهاز الإداري ISO 9001: 2015، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO45001:2018، ونظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301: 2019، وذلك للمرة الرابعة على التوالي ولمدة 3 سنوات، وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الشهادات تم منحها من قبل شركة GIC Egypt، وهي جهة معتمدة من IAS، "الجهة الأمريكية الرائدة في اعتماد معايير الجودة"، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والإدارية بهدف الوصول إلى المستوى العالمي الذي يليق بالجامعة وبعراقتها، وبما يتناسب مع جامعات الجيل الرابع، مضيفا أن حصول العديد من الكليات على شهادة الأيزو يُعد من علامات تميز الجامعة وتعزيز صورتها لدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، كما يعكس حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

من جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، إن حصول الكلية على 3 شهادات للأيزو جاء ثمرة نتاج جهد وعمل جماعي اشترك فيه أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، ويمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في تطوير أنظمة الجودة والحوكمة، بما يعزز مكانتها الأكاديمية والإدارية إقليميًا ودوليًا ككلية رائدة على مستوى جامعة القاهرة ومؤسسات التعليم العالي في تطبيق نظام إداري تعليمي متكامل طبقا للمواصفات الدولية، لافتًة إلى حرص الكلية على التخطيط للتأهل والتدريب على نظم سرية المعلومات في ضوء تنفيذها خطة التحول الرقمي الخاصة بها، وذلك تمهيدًا للحصول على الأيزو في نظام إدارة سرية المعلومات ISO 27001: 2022 في العام القادم.

من جهتها، أكدت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق والمدير الأكاديمي للجودة، حرص الكلية على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل الأنشطة وعمليات التحديث لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة، لافتًة إلى أن جلسة المراجعة الخارجية قامت بمراجعة الملفات والإجراءات الإدارية وتقارير المراجعة الداخلية، كما أجريت تجربة ناجحة لعملية إخلاء وهمية في إطار تقييم نظام السلامة المهنية، وانتهت الجلسة الختامية بإعلان منح كلية الإعلام شهادات الأيزو الثلاث لمدة 3 سنوات مع إجراء مراجعة سنوية دورية.

يُذكر أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.