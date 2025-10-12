ويتكوف: ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام يسيران بالتوازي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، من ساحة المختطفين، في تل أبيب إن" ترامب أظهر للعالم بأنّ السلام والقوة يسيران بالتوازي".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع"آي 24" الإسرائيلي أن"ونتنياهو كان جزءا مهما في التوصل لاتفاق غزة".

وأوضح أن"القادة العرب والرئيس التركي كان لهم دور كبير في التوصل لاتفاق غزة".

ووصف ويتكوف الأجواء في الساحة بأنها "أقوى لحظة" شهدها في حياته، قائلاً إن "جميع القلوب تنبض هنا من أجل الأمل والسلام"، وأشار إلى أن "الرئيس ترامب سيسعد بذلك". وردّد الحشد هتافات "شكرًا لك يا ترامب".

وأشار ويتكوف إلى أن "الكثيرين لم يكونوا معتقدين أن هذا ممكن الحدوث، السلام لا ينبع من السياسة، بل من الشجاعة، لقد أظهرتم للعالم أجمع أن السلام ليس ضعفًا، بل هو أعلى مستويات القوة. لم تستسلموا أبدًا، بل كان إيمانكم، إلى جانب إيمان الرئيس ترامب، هو ما جعل هذا يحدث".

وأضاف في إشارة إلى من سقطوا وقُتلوا في الحرب وهجوم 7 أكتوبر من عام 2023، "دعونا لا ننسى من فقدوا أطفالهم، أعضاء نادٍ رهيب أنا أيضًا عضو فيه. من شجاعة من سقطوا نستمد القوة".