قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا

شنت قوات الأمن الباكستانية ضربات انتقامية واسعة ضد ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر" من جانب حركة طالبان الأفغانية وتنظيم "فتنة الخوارج"، ما أسفر عن تدمير عدد من المواقع التابعة للمهاجمين ومخابئ للمسلحين، إضافة إلى السيطرة على 19 موقعا رئيسيا عبر الحدود، بحسب ما أكدت مصادر أمنية، اليوم الأحد.

ونُفذت الضربات الانتقامية عقب إطلاق نار غير مبرر من جانب طالبان الأفغانية و"فتنة الخوارج" استهدف عددا من المواقع الحدودية الباكستانية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

كما تم الإبلاغ عن هجمات حدودية إضافية في مناطق دير وشيترال وبارامشه، وغيرها من المناطق الحدودية في إقليم خيبر بختونخوا.

وأوضحت المصادر الأمنية، الأحد، أن "الهجمات غير المبررة من داخل الأراضي الأفغانية كانت تهدف إلى تسهيل تسلل مسلحين من الخوارج إلى داخل باكستان".

وردا على ذلك، شنت القوات الباكستانية هجوما مضادا منسقا استهدف مواقع للقوات الأفغانية ومعاقل للمسلحين المرتبطين بتنظيم "داعش" و"فتنة الخوارج".