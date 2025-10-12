قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن القيادة الفلسطينية تركز على إنجاح الخطوة الأولي من المفاوضات، المرتبطة بإنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة لإحباط مؤامرة التهجير التي سعى إليها الاحتلال.



وأضاف في تصريح خاص عبر مداخلة هاتفية على برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور" مساء السبت، أن بقية البنود قابلة للنقاش بعد نجاح الخطوة الأولى بوقف الحرب، معلقًا: "مع بقاء العدوان لا معنى للحديث في أي أمور آخرى".



وتابع أن العدوان في طريقه للتوقف، مشددًا على ضرورة المثابرة لتحقيق الخطوات التالية فالطريق "ليس ورديًا".

وأوضح أن الاحتلال بحكومته الفاشية لا يؤمن بالحل السياسي والسلام، ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية في القطاع، موضحًا أن الجهد العربي والمصري هو من أفشل هذه المخططات، وكان الضامن لإتفاقية العودة، وإعادة الإعمار، وإدخال المساعدات بعد وقف إطلاق النار.



تتجه أنظار العالم خلال الأيام القليلة المقبلة نحو مدينة شرم الشيخ المصرية، ترقبًا لإعلان اتفاق طال انتظاره لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما بات يُعرف بـ"اتفاق شرم الشيخ". ويتضمن الاتفاق المرتقب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلى جانب تبادل الأسرى بين الجانبين، في خطوة تأمل الأطراف أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.



الحدث يشهد حضورًا رفيع المستوى من قادة وزعماء دوليين، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن نيته السفر إلى مصر لحضور مراسم التوقيع، مؤكدًا أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية وفتح صفحة جديدة من السلام. كما يشارك عدد من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء المؤتمرات الكبرى التي احتضنتها شرم الشيخ، وكان لها أثر بالغ في مسار السلام بالشرق الأوسط.