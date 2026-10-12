محافظ المنوفية: لجنة هندسية لمراجعة أعمال رصف شوارع الباجور ومحاسبة المقصرين

كلف اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة الحالة الفنية لعدد من الشوارع التي جرى رصفها بمركز الباجور ضمن الخطة الاستثمارية للعام الماضي، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقصرين للتحقيق حال رصد أي مخالفات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، بمركز ومدينة الباجور، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، بحضور فتحي شلبي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، الأعمال الإنشائية لمبنى المرور الجديد بالباجور، المقام على مساحة 2344 مترا مربعا، وتتولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذه، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات إنجاز أعمال الأساسات.

ووجه المحافظ بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع استمرار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المرورية وتيسير حصول المواطنين عليها.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة لعدد من الشوارع التي جرى رصفها وتطويرها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الماضي بمركز الباجور، ووجه بتشكيل لجنة هندسية تضم المستشار الهندسي والإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام، لفحص الأعمال المنفذة والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.