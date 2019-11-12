أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"؛ نظرًا لوجودها في حالة دفاع شرعي عن النفس.

وأهابت النيابة العامة بالمجني عليها التزام السلوك وعدم إيراد نفسها موارد المخاطر والشبهات.

ووجهت النيابة رسالة إلى عموم المواطنين، فأهابت بكل أب وأم وولي أمر أن يرعوا أبناءهم، وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجمعوا الكياسة لتصرفاتهم، فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه.

واختتم النائب العام بيانه بذكر قوله تعالى: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما".

وبعبارة: حفظ الله شباب مصر، وأدامهم ذخرا لها.